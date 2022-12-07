Pamukkale’nin hedefi Play-Off

TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Pamukkale Belediyespor, sezon başında belirlediği Play-Off hedefine emin adımlarla ilerliyor. Mavi-beyazlı takım, ilk devrede oynadığı 8 maçın 7'sini kazanarak sıralamada ikinci basamakta yer aldı. Antalya Megaspor'u 3-2, Kepez Belediyespor, Zirve Gençlik'i 3-0 yenerek sezona 3'te 3'le başlayan, 4. haftada Antalya Açı Koleji'ne 3-1 mağlup olan, sonrasında Özel Termessos Hastanesi Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor ve Tutku Gençlik'i 3-0, Antalyaspor'u 3-1 ve Denizli BŞB'yi 3-0'lık skorlarla geçen Pamukkale'nin Sultanları, ikinci devrenin ilk maçında 11 Aralık'da Antalya Megaspor'a konuk olacak.



'SULTANLAR LİGİ HAYALİMİZ VAR'

Pamukkale Belediyespor Başantrenörü Savaş Salgın, ilk devrede alınan sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Salgın, "Bu sezon ilk devrede sadece 1 mağlubiyet aldık. Oynadığımız diğer 7 maçımızı kazandık. Ligde şuanda iyi durumdayız. İkinci yarı öncesi 3 ya da 4 takviye yapmak istiyoruz. Bu takviyeler ile birlikte hedefimiz ilk iki sırada yer alarak Play-Offlar'da da başarılı olarak bir üst lige çıkmak. Oradan da Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi istiyoruz. Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki'ye şampiyonluk kupasını götüreceğiz" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

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