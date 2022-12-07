Şahika’dan dünyanın en derin havuzunda idman

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 2023 yılı için hedefini Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metreden derine dalmak olarak belirledi. Ercümen, ilk antrenman kampına Dubai'deki 60 metre derinliğinde ve altı olimpik yüzme havuzuna eşdeğer 14 milyon litre su taşıyan 'DeepDive Dubai' havuzunda başladı.

Ercümen, "Sponsor beklerken antrenmanlarımı kaçırmak istemedim, kısa süreliğine ve kısıtlı imkanlarla da olsa dünyanın en derin havuzunda çalışmalara başladım. Amacım ülkemizin adını 100. yılımızda altın harflerle ve altın madalya ile tarihe yazdırabilmek. Umarım gerekli desteği buluruz ve antrenmanlarımızı yapabiliriz" dedi.

SUAT SALGIN