Çok üzüldük

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor ile Manisa BB arasında oynanan ve son bölümünde çıkan olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltıldığı maçın ardından Aliağa Petkimspor bir açıklama metni yayımladı. Bitime 60 saniye kala yaşanıp oyunun 25 dakika durmasına sebep olan tribün olaylarıyla ilgili üzüntü duyduklarını açıklayan Petkimspor yönetimi, "Türkiye Sigorta BSL'de 5 Aralık Pazartesi günü oynanan Aliağa Petkimspor- Manisa BŞB karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur" diyerek şöyle devam etti:

YÖNETİM: PROVOKASYON YAPILDI

"Son 60 saniyeye kadar sorunsuz devam eden mücadelede, misafir takım oyuncularının ailelerinin bulunduğu tribünde oyuncu ailesi olmayan bir kişinin provokasyonu sonucunda herhangi bir spor müsabakasında görmek istemediğimiz olaylar yaşanmıştır. Emniyet güçlerinin anında müdahale ettiği olayda yaralanan olmamıştır. Komşumuz Manisa Büyükşehir Belediyespor ile olan ve taraflı tarafsız tüm basketbolseverlerin keyif aldığı bir karşılaşmanın bu olaylar yüzünden kesintiye uğramasından üzüntü duyduğumuzu belirtir, camiamızın üyelerini duyarlı davranmaya davet ederiz."