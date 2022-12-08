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Haberler Spor İptal edilen Göztepe-Altay maçının kararı bugün

İptal edilen Göztepe-Altay maçının kararı bugün

8.12.2022

İptal edilen Göztepe-Altay maçının kararı bugün
Spor Toto 1. Lig'de 15. haftada Gürsel Aksel Stadı'nda çıkan tribün olayları nedeniyle 22. dakikadan itibaren iptal edilen Göztepe- Altay derbisi ile ilgili karar bugün açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu bugün öğleden sonra İstanbul'da bir araya gelerek derbinin akıbetini karara bağlayacak. Toplantı sonucunda, takımlardan biri ya da her ikisi hükmen yenik sayılabileceği gibi puan silme ya da maçın yeniden oynanması kararları çıkabilir. Göztepe ve Altay'ın yanı sıra Türk spor kamuoyu, toplam 20 kişinin tutuklanmasına yol açan derbinin akıbetini merakla bekliyor.
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