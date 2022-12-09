Altekma’nın rakibi Aslan

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 11 maçta aldığı 2 galibiyet, 9 yenilgiyle alt sıralarda kalan İzmir temsilcisi Altekma, bugün deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak. İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Efeler Ligi'nde program şöyle: Bugün: 13.00 Halkbank-Cizre Bld (TVF Başkent), 14.30 Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD (Ali Yücel), Yarın: 13.00 Hatay BŞB-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Hatay Merkez), 15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü), 15.30 Ziraat Bankkart- Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent) 16.00 Arkas Spor-Spor Toto (İzmir Atatürk).