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Haberler Spor Altekma’nın rakibi Aslan

Altekma’nın rakibi Aslan

9.12.2022

Altekma’nın rakibi Aslan
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 11 maçta aldığı 2 galibiyet, 9 yenilgiyle alt sıralarda kalan İzmir temsilcisi Altekma, bugün deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak. İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Efeler Ligi'nde program şöyle: Bugün: 13.00 Halkbank-Cizre Bld (TVF Başkent), 14.30 Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD (Ali Yücel), Yarın: 13.00 Hatay BŞB-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Hatay Merkez), 15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü), 15.30 Ziraat Bankkart- Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent) 16.00 Arkas Spor-Spor Toto (İzmir Atatürk).
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