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Haberler Spor Bergama’da 'varlık' dönemi başladı

Bergama’da 'varlık' dönemi başladı

Son 3 maçta alınan mağlubiyetlerin ardından 38 yaşındaki teknik adam Fatih Çardak istifa ederken 40 yaşındaki Süleyman Varlık dümene geçirildi

9.12.2022

Bergama’da ’varlık’ dönemi başladı

3. Lig 3. Grup'ta istediği sonuçları alamayan ve Play- Off hattının 6 puan gerisinde yer alan Bergamaspor FK'da teknik değişim yaşandı. Son üç maçından yenilgiyle ayrılan kırmızı-lacivertlilerde, teknik direktör Fatih Çardak istifa etti. Sezona şirketleşme kararıyla yeni yönetimiyle büyük umutlarla giren İzmir ekibi, Çardak yönetiminde çıktığı 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alırken 17 puan topladı, beklentilerin uzağında kaldı.

SÜLEYMAN VARLIK'LA ANLAŞILDI
Bergama'da göreve Süleyman Varlık getirildi. Futbola Kartalspor'da başlayan Varlık, profesyonel olarak Sakarya, Adana Demir, Konya Şeker, Giresun, Alanyaspor, Denizli BŞB ve Somaspor formaları giydi. Takımla ilk idmanına çıkan 40 yaşındaki antrenör, Elazığspor U-21, Erzurum FK U-17'de antrenör, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Akhisarspor, Hatayspor, Kasımpaşa, G.Birliği, Samsunspor ve Kocaelispor'da maç ve performans analisti olarak görev yaptı.

BERKE ÖZBAY

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