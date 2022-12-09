Bergama’da ’varlık’ dönemi başladı

3. Lig 3. Grup'ta istediği sonuçları alamayan ve Play- Off hattının 6 puan gerisinde yer alan Bergamaspor FK'da teknik değişim yaşandı. Son üç maçından yenilgiyle ayrılan kırmızı-lacivertlilerde, teknik direktör Fatih Çardak istifa etti. Sezona şirketleşme kararıyla yeni yönetimiyle büyük umutlarla giren İzmir ekibi, Çardak yönetiminde çıktığı 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alırken 17 puan topladı, beklentilerin uzağında kaldı.

SÜLEYMAN VARLIK'LA ANLAŞILDI

Bergama'da göreve Süleyman Varlık getirildi. Futbola Kartalspor'da başlayan Varlık, profesyonel olarak Sakarya, Adana Demir, Konya Şeker, Giresun, Alanyaspor, Denizli BŞB ve Somaspor formaları giydi. Takımla ilk idmanına çıkan 40 yaşındaki antrenör, Elazığspor U-21, Erzurum FK U-17'de antrenör, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Akhisarspor, Hatayspor, Kasımpaşa, G.Birliği, Samsunspor ve Kocaelispor'da maç ve performans analisti olarak görev yaptı.

BERKE ÖZBAY