Berkay’a ‘Süper’ kanca

Nazilli Belediyespor'un genç yıldızı Berkay Aydoğmuş'a, Süper Lig temsilcisi Başakşehir talip oldu. İstanbul ekibinin, menajerler aracılığıyla siyah beyazlı kulübün kapısını çaldığı öğrenilirken başarılı oyuncuyu isteyenler arasında Beşiktaş ve Alanyaspor'un da olduğu ileri sürüldü. Hafta sonu oynanan Somaspor müsabakasında Beşiktaş ve Alanyaspor'un dışında Samsunspor, Manisa FK gibi ekiplerin de tribünden izlediği Berkay için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması sürpriz sayılmayacak. Sergilediği futbolla U19 Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu için Başakşehir'in menajerler aracılığıyla Nazilli ekibiyle temasa geçtiği ileri sürülüyor.

NAZİLLİ'DE FLAŞ KARAR

Bu arada Nazilli Belediyespor altyapıda revizyona gitti. Siyah beyazlı ekipte görevine son verilen Altyapı Koordinatörü Osman Aktar'ın yerine U19 antrenörü Birkan Duran getirildi. Altyapıda revizyona giden Nazilli Belediyespor'da işine son verilen Altyapı Koordinatörü Osman Aktar'ın yerine getirilen isim belli oldu. Siyah beyazlı yönetim, yeni koordinatörünü kendi içinden buldu. Naz- Naz, 2016 yılından bu yana Nazilli Belediyespor'un çeşitli alt yaş gruplarında ve zaman zaman profesyonel futbol takımımızda görev alan Birkan Duran'ı Gençlik Gelişim Ligleri Altyapılar Koordinatörü olarak görevlendirdi.