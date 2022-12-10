Denizli’de ilk adım atıldı

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Altaş Denizlispor'da şirketleşme süreci için ilk adım atıldı. EGS Kongre ve Kütür Merkezi'nde toplam 33 dakika süren genel kurulda şirketin halka arzı konusu oy çokluğuyla kabul edildi. Denizlispor Kulübü Derneği'nin aktif ve pasif varlıkları Denizlispor Sportif A.Ş'ye oy çokluğu ile devredildi. Bu ay içinde yapılacak son kongre sonrası yeşil-siyahlı ekip, şirketleşme sürecini resmen tamamlayarak yeni bir sayfa açacak. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Geçen sezon 70 milyon bütçe ile takımı ligde tuttuk ama biz bugüne kadar sadece hastanın ömrünü uzattık. Çıkmaza girmiştik ve formül bulmamız gerekiyordu. Biz dibin dibini gördük. Bundan kötüsü olamaz" diye konuşt.

"MEŞALEYİ YAKTIK"

Kurtuluş meşalesini yaktıklarını ifade eden Uz, "Borçların ödenmesi, transferin açılması ve transfer peşinatları için 600-700 milyon gerekli. Paraları Valimiz Ali Fuat Atik'in desteği ile valilik dernek hesaplarında toplayacağız. Şirket tam olarak kurulunca, paralar, şirket hesaplarına aktarılacak. Belki transferi de açamayabiliriz ve 3 puan silinebilir. Bu da tabii olasılık dahilinde" dedi.

SEBAHATTİN ALP