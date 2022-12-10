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Haberler Spor Futbolun buluşma noktası Antalya

Futbolun buluşma noktası Antalya

Yurt dışından ve içinden birçok takım Dünya Kupası arasında kamp yapmak için Antalya’yı tercih etti

10.12.2022

Futbolun buluşma noktası Antalya
ELVERİŞLİ iklimi ve tesisleriyle spor turizmi potansiyeli yüksek destinasyonlar arasında yer alan Antalya, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, futbol kulüplerinin kamp için seçtiği buluşma noktası oldu. Premier Lig'den C.Palace, İtalya 1. Futbol İsrail'den Maccabi Tel-Aviv, Suudi Arabistan takımı El Batin, Arnavut Ligi ekibi Partizani, Letonya kulübü Liepaja da kış kampı için Antalya'yı seçti. Spor Toto Süper Lig'den Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Başakşehir, Trabzonspor, Sivasspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Konyaspor, A.Demirspor, G.Antep FK, Kayserispor, Hatay, A.Gücü, Karagümrük de Dünya Kupası arasında kamp için Antalya'da buluştu. Antalya'da şu an 100'ün üzerinde takım kamp yaparken, futbolda alt liglerde devre araları başladığında mart ayı sonuna kadar bu sayının 2 bini bulacağı ifade ediliyor.
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