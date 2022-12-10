Hırvatistan yarı finalde

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan, penaltılara giden maçta Brezilya'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı: 5-3. 5. dakikada Vinicius ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci Livakovic topu çıkardı. 13'te Juranovic son çizgiye inip içeri çevirdi, Perisic'in dokunduğu top az farkla auta çıktı. 30'da soldan içeri kat eden perisic şutunu çekti, top yandan oyun alanını terk etti.

LİVAKOVİC YİNE DEVLEŞTİ

48'DE Militao topu içeri çevirdi, Gvardiol'un ters vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlığı güçlükle çeldi. 55'te defansın arkasına sarkan Neymar sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Livakovic topu ayağıyla çıkardı. 76'da kaleciyle karşı karşıya kalan Neymar şutunu çekti, Livakovic topu ayaklarıyla çıkardı. 80'de Paqueta ceza sahası dışından sert vurdu, top kaleci Livakovic'te kaldı. 83'te Casemiro'nun ortasında Richarlison'un kafa vuruşu üstten auta gitti. Normal süre 0-0 sona erdi. 105+1'de Neymar ile Paqueta'nın verkaçının ardından kaleci Livakovic'i çalımlayan Neymar topu filelere yolladı: 0-1. 117'de Orsic çalımlarla ceza sahasına girip pasını çıkardı, Petkovic yaptığı tek vuruşla uzatmaların skorunu belirledi ve penaltılara geçildi: 1-1. Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic penaltı atışlarını gole çevirdi. Brezilya'da ise Casemiro ve Pedro atışı gole çevirirken, Rodrygo ile Marquinhos penaltıyı kaçırdı. Hırvatistan, Brezilya'yı 5-3 mağlup ederek turladı.