A ydın Süper Amatör Lig 1. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Kadıköyspor arasında oynanan mücadele ilginç anlara sahne oldu. 8'inci haftada Kadıköyspor'un konuğu olan Aydın BŞB. İlhami Ortekin Tesisleri'nde oynanan maçta rakibinin kadro sıkıntısı yaşaması nedeniyle yedek oyuncusuz çıktığı maçta tam bir Fair Play örneği sergiledi. Karşılaşmanın 42. dakikasında rakibinin orta saha oyuncusu Sait Aydeniz'in sakatlanması ve yedek oyuncu bulunmaması sebebiyle değişiklik yapamaması üzerine 10 kişi kalınca 5-0 önde olan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Futbol Şube Sorumlusu Ömer Altuntaş devre arasında Antrenör Oktay Boyray ile yaptığı istişare yaptı. Ve ekip 2. yarıya Mehmet Mert Uğurlu'yu oyundan alarak rakibi gibi 10 kişi başladı. Bunun yanı sıra Aydın BŞB, tecrübeli isimleri Burhan Koçer, Serkan Özdemir, Çağatay Bekar ve Selim Acar'ı oyundan aldı. Bu tecrübeli oyuncuların yerine Aydın BŞB, U17 Takımı oyuncularını oyuna dahil etti.

'ÖNEMLİ OLAN GÖNÜL KAZANMAK'

Maçta başka gol olmayınca Aydın BŞB, rakibini 5-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Futbol sahalarında ender görülen bir centilmenlik örneği sergileyen Aydın BŞB, izleyenlere 'İşte Fair-Play ruhu budur' dedirtti. Antrenörü Oktay Boyraz'dan bir oyuncuyu kenara almasını isteyen Aydın BŞB Futbol Şube Sorumlusu Ömer Altuntaş, "Mücadele esnasında rakip takımımızın oyuncu sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Biz de Fair Play çerçevesinde düşünerek bir oyuncumuzu saha kenarı aldık ve tecrübeli 4 oyuncumuzu değiştirdik ve yerine U17 takımımızın oyuncularını sürdük. İkinci yarıda yaş ortalamamız 17'ydi. Önemli olan maç kazanmaktan ziyade rakip takımın gönlünü kazanmak, mücadele isteğini kırmamak ve Fair play çerçevesinde mücadele etmek" diye konuştu.

RAMAZAN AYDEMİR