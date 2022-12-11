BAL’da heyecan fırtınası sürüyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) heyecan devam ediyor. 9. Grup'ta 11. hafta mücadelesinde Aydın derbisinde Didim'i son dakikalarda bulduğu golle mağlup eden Yıldızspor, bugün evinde lider Viven Bornova FK'yı ağırlıyor. Adnan Menderes Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Şampiyonluk adaylarından Sökespor, aynı saatte Söke İlçe Stadı'nda İzmir ekibi Bornova Yeşilova'yla kapışıyor. Didim Belediyespor, saat 14.00'te Şirinköy Sahası'nda Yeşilçınarspor'la kozlarını paylaşacak. Davutlar Bld, aynı saatte Tire Mustafa Kemalpaşa Atatürk Stadı'nda Tire 2021 FK'yla karşılaşacak.
YUNUSEMRE ZİRVE AŞKIYLA
BAL 10. Grup'ta liderlik koltuğunu geçen hafta Kartalspor'a kaptıran Yunusemre Belediyespor, Uşak ekibi Budaklar Gençlik SK'yla taraftarı önünde karşılaşıyor. Muradiye Futbol Sahası'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. 5. sıradaki Manisa Sanayi Yıldızspor, aynı saatte İstanbul deplasmanında Ortaköy'e konuk oluyor. Salihli Belediyespor, kendi evinde saat 14.00'te Sultangazi önünde galibiyet arıyor