Bergama hayata döndü

üste 3 mağlubiyetle Play- Off yarışının uzağında kalan Bergamaspor FK, 16. hafta mücadelesinde evinde yeni teknik direktörü Süleyman Varlık yönetiminde çıktığı ilk maçta Beyoğlu Yeniçarşı Spor Faaliyetleri'ni 10 kişiyle uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi, hayata döndü. Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmada ilk devre golsüz sona erdi. Bergamaspor FK 73. dakikada Ahmet Karaman'ın golüyle üstünlük golüne ulaştı: 1-0. Bu golden sonra rakip kalede net fırsatları cömertçe harcayan kırmızı-lacivertliler, 86. dakikada İbrahim Şirin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 89. dakikada Murat Can'ın penaltı golüyle sarsıldı: 1-1. 90+7. dakikada sahneye çıkan Atalay, Bergamaspor FK'ya haftalar sonra 3 puanı getiren isim oldu: 2-1. Bergamaspor FK bu skorla puanını 20 yaptı.

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