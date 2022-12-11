Egeliler kapışıyor

SPOR Toto 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak son 6 maçını kaybedip 12 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, Ege derbisinde 25 puanla Play-Off potasında yer alarak ilk 2 yarışı veren Bodrumspor'u ağırlayacak. Doğanlar Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak, karşılaşmada Burak Pakkan düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. İzmir ekibinde 6 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmenin hesapları yapılırken, Muğla temsilcisi üstü üste ikinci maçını kazanarak seri yapmak istiyor. Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, kötü gidişata son vereceklerine inandığını, Bodrumspor maçını milat olarak gördüklerini söyledi. Bodrumspor'un çalıştırıcısı İsmet Taşdemir ise "Geçen hafta Gençlerbirliği maçımızı kazandık. Seriyi sürdürüp ilk yarıyı maksimum puanla kapatmayı istiyoruz" dedi.

ALTINORDU EKSİK BODRUM TAM KADRO

ALTINORDU'DA sakatlıkları nedeniyle Kürşad Sürmeli ve Ahmet Dereli takımını yalnız bırakırken, cezasını tamamlayan Kubilay Aktaş ise teknik direktör Ufuk Kahraman'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek. Konuk Bodrumspor'da ise cezalı stoper Onur Akbay sahadaki yerini alamayacak. Öte yandan kritik karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 200, numaralı 50, misafir tribünü 40, kadın ve çocuk tribünü 10 TL olarak satışa çıktı.