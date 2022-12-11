‘Gençlere önem veriyoruz’

NAZİLLİ Belediyespor altyapısında revizyona gidildi. Siyah-beyazlılarda, görevine son verilen Osman Aktar'ın yerine altyapı koordinatörlüğüne Birkan Duran getirildi. Kulüp başkanı Ünal Önal, Gençlik Geliştirme Merkezi'ni ziyaret etti, altyapı antrenörleri ve altyapı koordinatörü Birkan Duran'ya bir araya geldi. Önal, sergilediği performansla Milli Takıma kadar yükselen Berkay Ayoğmuş ve ilk 11'de formayı kapan Furkan Apaydın'ın gelişimine katkıda bulunan antrenörlere teşekkür etti. Önal, "Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece Berkay ve Furkan değil, altyapımızda yetişen A takım kadromuzda yer alan kalecilerimiz Hasan Çayrak, Canberk Aydemir, Eren Kaya ve Baran Kaya, Ahmet Aygün, Ekin Karakuyu gibi tüm genç sporcularımıza çok önem veriyoruz" dedi.

NAZ-NAZ'IN GÖZÜ RAKİPLERDE OLACAK

Eşin Group Nazilli Belediyespor, 19 takımın mücadele ettiği 2. Lig Beyaz Grup'ta bu haftayı bay geçecek. Bu haftayı maç yapmadan tamamlayacak olan Naz-Naz, önümüzdeki hafta ise Bursaspor'un konuğu olacak. Haftaya 20 puanla 14. sırada giren siyah-beyazlılar, teknik patron Mesut Toros yönetiminde ilk galibiyetini geçen hafta Somaspor'u evinde 2-0'lık sonuçla yenerek almıştı. Nazilli Belediyespor, önümüzdeki hafta Bursaspor'u mağlup ederek ilk devreyi üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

3 MAÇI YAKINDAN TAKİP EDECEK

Soma'yı 2-0 mağlup ederek, bay öncesi kendisini garantiye alan Nazilli Belediyespor, altında bulunan rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Ligin 18. haftasında oynanacak Somaspor-Bursaspor, Bayburt İl Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu, İnegölspor- Ankaraspor müsabakaları, siyah-beyazlıları yakından ilgilendiren karşılaşmalar. Bu maçların sonucuna göre Naz-Naz'ın lige tutunma şansı netlik kazanacak. Teknik patron Mesut Toros bu müsabakaları mercek altına alacak.

İHSAN KARATAŞ/ RAMAZAN AYDEMİR