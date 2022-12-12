Altay fırsat tepti

1. Lig'de zor şartlar altında mücadele eden Altay, Denizli deplasmanında aldığı yenilgi ile büyük fırsat tepti. Ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve 21 puanla gittiği Denizli'den öne geçtiği maçta son 5 dakikada yediği iki golle puansız ayrılan İzmir ekibi, Play- Off hattına yaklaşma fırsatını da tepti. Ligde son yenilgisini evinde Rize'den alan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puanı hanesine yazdırmıştı. Deplasmanda bu sezon ikinci yenilgisini alan Altay, dış sahada 5 maç aradan sonra 3 puanlık kayıp yaşadı.



MARCO PAİXAO BU KEZ SUSTU

Son 7 maçta rakip fileleri havalandırarak 8 gol atan Portekizli Paixao ise Denizli karşısında iki net pozisyonu gole çeviremeyerek suskunluğa büründü. Bu arada Denizli maçında sakatlanarak oyundan çıkan Zeki'nin durumu ise bugün yapılacak ilk kontrolleri sonrası belli olacak.



KALOĞLU KAHROLDU

Denizli maçının ardından oldukça üzgün olan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Çok fazla pozisyonumuz vardı. Maalesef gol atamadık. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Maçtan önce de malum bazı kararlardan dolayı takım üzgündü. Onları karşılaşmaya hazırlamamız da kolay değildi. Sezon başından beri çok zorluklar çekiyoruz. Ona rağmen çok iyi gidiyoruz. Üzüldüğümüz bir maç oldu" diye konuştu.



■ BERKE ÖZBAY

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