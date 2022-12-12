Fenerbahçe göz doldurdu

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında 4 hazırlık maçından galip ayrılarak hazır bir görüntü ortaya koydu. Rayo Vallecano ile oynadığı maçtan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Villarreal karşılaşmasında da 2-1'lik skorla gülen taraf oldu. Daha sonra Alanyaspor'u üstün bir oyunla 4-2 yenen Kanarya, Salernitana'yı da 3-0'la geçerek 4'te 4 yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncuları mücadelelerde farklı mevkilerde de görevlendirerek çok yönlü olduklarının bir göstergesini yaptı. Jesus özellikle Salernitana mücadelesinde farklı sistemler denedi. Maça 3'lü savunma ile başlayan Jesus, ara ara 4'lü savunmaya döndü.

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