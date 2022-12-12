Karşıyaka filede güldü

TÜRKİYE Kadınlar Birinci Ligi'nde sezon şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak umduğunu bulamayan Karşıyaka, evinde Edremit Belediye Altınoluk'u set vermeden mağlup etti: 3-0. Üç maç sonra kazanan yeşil-kırmızılılar, kendine geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Kaf-Kaf, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren İzmir ekibi, 25-22'lik skorla 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin toparlanmasına fırsat vermeyen ve hataları iyi değerlendiren Karşıyaka, seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı. Puanını 14'e yükselten KSK haftayı yedinci sırada kapatırken, Edremit ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve liderlik koltuğunu Göztepe'ye kaptırdı. Karşıyaka, ligin 11. haftasında Yeşilyurt ile deplasmanda karşılaşacak.

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