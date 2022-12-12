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Haberler Spor Karşıyaka filede güldü

Karşıyaka filede güldü

12.12.2022

Karşıyaka filede güldü
TÜRKİYE Kadınlar Birinci Ligi'nde sezon şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak umduğunu bulamayan Karşıyaka, evinde Edremit Belediye Altınoluk'u set vermeden mağlup etti: 3-0. Üç maç sonra kazanan yeşil-kırmızılılar, kendine geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Kaf-Kaf, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren İzmir ekibi, 25-22'lik skorla 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin toparlanmasına fırsat vermeyen ve hataları iyi değerlendiren Karşıyaka, seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı. Puanını 14'e yükselten KSK haftayı yedinci sırada kapatırken, Edremit ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve liderlik koltuğunu Göztepe'ye kaptırdı. Karşıyaka, ligin 11. haftasında Yeşilyurt ile deplasmanda karşılaşacak.
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