Menemen kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftalardır galibiyete hasret kalan Menemen FK, sahasında Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Maçın 3. dakikasında Oğuzhan Aydoğan'ın ara pasında Mertcan kaleci Cengiz'den sıyrıldı. Rakip savunma son anda ayak koyarak golü önledi. 24'te Muhammed'in şutunda Safa son anda topa ayak koydu. 38'de Oğuzhan Aydoğan'ın ara pasında topla buluşan Mertcan Açıkgöz kaleci Cengiz ile karşı karşıya pozisyonda ağları sarsamadı. 45+1'de H.İbrahim ortaladı arka direkte Celal'in kafa vuruşunda top Bora'da kaldı.



MENEMEN FK, CENGİZ'İ AŞAMADI

69'da kazanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Bozkurt'un kafa vuruşunda top direkte patladı. 87'de sol kanattan gelişen atakta top Atalay Gürel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 90'da organize gelişen Menemen FK atağında Muhammed Enes kaleci Cengiz ile karşı karşıya kaldı. Futbolcunun vuruşunda kaleci Cengiz Demirtaş topu kornere çeldi. Karşılaşma da başladığı gibi 0-0 sona erdi.



HASRET 6 MAÇA ÇIKTI

İKİNCİ Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bir ara liderliğe kadar yükselen Menemen FK, Sivas Bld'ye de takılarak galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Ligde ikide iki yaptıktan sonra dünkü maça kadar 5 maçtan 4 yenilgi ve bir beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, dün düşme potasındaki rakibi Sivas Bld'ye karşı da üstünlük kuramadı.

TÖRAYDIN'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

Ligde son haftalarda eksikler nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın, Sivas Belediye karşısında zorunlu değişime gitti. Ali, Seçkin ve Mahmut'un kadro dışı kaldığı İzmir ekibinde, dün Kadir ve Emre kart cezaları Gençer ile Fuat ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Töraydın, Çorum FK ile deplasmanda oynanan ve 2-1 mağlup olunan son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 4 değişiklik yaptı. Çorum maçındaki 11'den farklı olarak Emre yerine Oktay, Gençer yerine Kerem, Kadir yerine Murat, Fuat yerine Abdulkadir forma giydi. Ömer, Ziya ve Bedirhan'ın sakatlığının sürdüğü Menemen, sahaya 17 kişi çıkabildi.