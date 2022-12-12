Yıldızların gözyaşları

KATAR'DA düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında sporseverler birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, sürpriz sonuçları ve tur atlayan ülkelerin mutluluklarını takip ederken, turnuvaya veda eden yıldızların da gözyaşlarına tanık oldular. Dünya Kupası'nda sahne alan Cristiano Ronaldo, Neymar, Luis Suarez ile Harry Kane ve Wout Weghorst gibi yıldız isimler, kupadan elenmenin yanı sıra gözyaşlarıyla da futbol şölenine damga vurdular. Dünyaca ünlü süper star Ronaldo, ülkesi Portekiz'in Fas'a elenmesi sonrası hüngür hüngür ağladı. Karşılaşmanın önüne geçen tarihi anlar futbolseverleri de oldukça üzdü. Neymar'ın Brezilya'nın Hırvatistan'a elenmesinin ardından gözyaşları da dinmek bilmedi. Yetenekli oyuncuyu rakip isimler teselli etse de Neymar gözyaşlarına engel olamadı. İngiltere'den Kane Fransa maçının ardından, Uruguay'dan Suarez Gana mücadelesinden sonra, Hollanda'dan Weghorst ise Arjantin karşılaşması sonrası üzüntülerini gizleyemedi, gözyaşlarına boğuldu.

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