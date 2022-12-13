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Bucaspor fırtınası

Sarı-lacivertliler, ilk yarının bitmesine bir hafta kala ensesindeki İskenderun’u yenerek lider Kocaelispor ile 3 puanlık farkı korudu

13.12.2022

Bucaspor fırtınası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Buca 1928 fırtınası esmeye devam ediyor. Ligde son maçında deplasmanda en yakın takipçilerinden İskenderunspor'u mağlup eden Bucaspor 1928, zirve yarışına ortak oldu. Son 2 maçından 1 puan çıkartarak liderlikten olan ve moral bozukluğu yaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden 3. sıradaki Güney ekibiyle puan farkını 4'e çıkardı. Zirvede yer alan Kocaelispor'u ise 3 puan geriden takip eden İzmir ekibi, ilk devrenin son maçında sahasında Diyarbekir'i yenerek hata yapmak istemiyor.

"LİDERLİĞE TALİBİZ"
BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, son galibiyetle yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti. Dumlupınar, "Biz kazanmaya devam edeceğiz. Zirve yarışı çetin geçiyor. En kısa zamanda yeniden liderliği alacağız" diye konuştu.

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