Bucaspor fırtınası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Buca 1928 fırtınası esmeye devam ediyor. Ligde son maçında deplasmanda en yakın takipçilerinden İskenderunspor'u mağlup eden Bucaspor 1928, zirve yarışına ortak oldu. Son 2 maçından 1 puan çıkartarak liderlikten olan ve moral bozukluğu yaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden 3. sıradaki Güney ekibiyle puan farkını 4'e çıkardı. Zirvede yer alan Kocaelispor'u ise 3 puan geriden takip eden İzmir ekibi, ilk devrenin son maçında sahasında Diyarbekir'i yenerek hata yapmak istemiyor.

"LİDERLİĞE TALİBİZ"

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, son galibiyetle yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti. Dumlupınar, "Biz kazanmaya devam edeceğiz. Zirve yarışı çetin geçiyor. En kısa zamanda yeniden liderliği alacağız" diye konuştu.