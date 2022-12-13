Fener’de Bielsa bombası

Süper Lig'de yeniden Marcelo Bielsa sesleri yükseliyor. Geçtiğimiz sezon başında adı Fenerbahçe'yle anılan deneyimli teknik direktör, başkan Ali Koç'un hedef isimlerinden biriydi. Marcelo Bielsa'nın adı bir kez daha Süper Lig deviyle anılıyor.

Sarı-lacivertlilerin, teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın yeni hocası olacağı iddiaları gittikçe güçlenirken, Fenerbahçe'nin B planı olarak son olarak Leeds United'ı çalıştıran ve şu an boşta olan deneyimli teknik direktörü radarına aldığı öne sürüldü. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin 68 yaşındaki hocasının Sambacılar'ın başına geçmek için can attığını öne sürerken, sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğünü yazdı.

KARİYERİ ÇOK BAŞARILI

Bu gelişme üzerine tıpkı Jesus gibi sert ve agresif yönüyle ön plana çıkan Bielsa için nabız yoklamaya başlayan yönetim, Jesus'un ayrılması durumunda deneyimli ismi takımın başına getirmeyi planlıyor.

Kariyerinde daha önce Lazio, Marsilya ve Lille gibi dev kulüpleri çalıştıran 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Bielsa, Arjantin ve Şili Milli Takımlarında da görev yapmıştı.

BAŞKAN ALİ KOÇ ÇOK İSTEMİŞTİ

FENERBAHÇE'DE başkan Ali Koç 2021-22 sezonu başında "Marcelo Bielsa seviyesinde bir hoca bakıyoruz" ifadelerini kullanmış ve ünlü teknik adamla dirsek teması kurmuştu. O dönem Marcelo Bielsa görüşmelerinden olumlu sonuç alınamazken Jorge Jesus ile anlaşılmıştı.

Koç'un çok beğendiği ismi yeniden radarına aldığı öne sürüldü.