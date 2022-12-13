Galatasaray’dan stoper hamlesi

DEVRE arasında takıma transfer hamleleri yapmak isteyen Galatasaray gündemine yerli statüsünde oynayabilen Fatih Karagümrüklü Rayyan Baniya geldi. Kadrodaki yabancı oyuncu fazlalığı nedeniyle yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki stoper ile yakından ilgileniyor. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken genç ismin Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu belirtildi. TuttoMercatoWeb, Fatih Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya ile birçok kulübün ilgilendiğini ifade etti. Bu takımlar arasında Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu aktarıldı. Babası Beninli, annesi Türk olan İtalyan oyuncu, yerli statüsünde oynayabilmesi nedeniyle ön plana çıkıyor. Baniya, Karagümrük dönemi öncesinde İtalya'da Modena, Verona, Renate ve Mantova kadrolarında yer almıştı. Baniya için Roma ve Torino'nun da devrede olduğu iddia edildi. İtalya pasoportuna sahip olan genç savunmacı için iki Alman ekibinin de nabız yokladığı iddia edildi.

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