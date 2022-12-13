GÖZ-GÖZ bayramı

TVF Kadınlar 1. Lig 10. hafta mücadelesinde sahasında Yeşilyurt'u 3-1 mağlup eden Göztepe zirvenin yeni sahibi oldu. İzmir'deki mücadelede tek set verdiği rakibini salondan silen Göz- Göz, üst üste 7. galibiyetini alarak liderlik koltuğuna kurulurken, taraftarına bayram yaşattı. Ezeli rakibi Karşıyaka'nın lider Edremit Altınoluk'u yenmesiyle 26 puanla liderliğe yükselen sarı-kırmızılılar, rakibine de 2 puanlık fark attı. Ligde 10 haftalık süreçte sadece 3. maçında Muratpaşa Belediyespor'a yenilen Göztepe Voleybol, Sultanlar Ligi'ne göz karptı. İzmir'in Sultanları, zirveye giden süreçte Vakıfbank, Havran Bld, AVR Atletik, İstanbul BŞB, Karşıyaka, Edremit Altınoluk ve Yeşilyurt engellerini kayıpsız atlattı. Sarı-kırmızılılar, 17 Aralık Cumartesi günü ligde 4 puanla sondan ikinci sırada yer alan Çanakkale Belediye'ye konuk olacak.

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