Horoz’un kahramanı

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Altay'ı 2-1 yenerek kümede kalma yolunda camiasına umut veren Altaş Denizlispor'da Özer Özdemir, takımın kahramanı oldu. Takımın bankolarından olan 24 yaşındaki oyuncu, yeşil-siyahlılar 1-0 gerideyken önce 86. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Özer, bu kez 90'da sahneye çıkarak attığı golle Horoz'a hayat verdi. Maçın bitimiyle büyük sevinç yaşayan Denizlisporlu oyuncular ve teknik ekip, taraftarla birlikte Özer'i bağırlarına bastı. Denizlispor'a 2020-2021 sezonunda Süper Lig döneminde gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 sezondur yeşil-siyahlı formayı terletiyor. Bu sezon 9 maça çıkan Özer Özdemir, ilk gollerini Altay'a karşı attı.

SAKATLIKTAN KURTULDU

Denizlispor'da 3. sezonunu yaşayan Özer Özdemir, sakatlıktan kurtulup döndüğü takımda çok kritik maçta Altay'a attığı 2 golle altın değerinde 3 puanın mimarı oldu, takımının haftalar sonra son sıradan kurtulmasını sağladı. 3 kupa, 62 lig olmak üzere 65 kez yeşilsiyahlı formayı giyen Özer, geçen sene 2, önceki sezon 1 olmak üzere toplam 5 gole ulaştı. Özer, yeşil-siyahlıların haftalar sonra son sıradan kurtulmasına katkı koydu.

'KATKI VERMEK ELBETTE GÜZEL'

FRANSA'NIN La Havre II takımında 2015'te futbola başlayan Özer Özdemir, 2017-18 sezonunda A Takıma yükseldi. 2019-2020 sezonunda Yeni Malatyaspor'da 11 maça çıkan Özer, profesyonel kariyerinin ilk golünü Denizlispor'da iken 2020'de İstanbul'da 3-3 biten İstanbulspor'a karşı 62. dakikada attı. Önemli olanın takımın kazanması diyen Özer Özdemir, "Gol atınca çok sevindim. 3 puana 2 gole katkı koymak elbette güzel. Ancak en önemlisi takımın kazanmasıydı. Camianın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. İnşallah devamı Adana maçında gelir ve çıkışımızı sürdürürüz" dedi.

SEBAHATTİN ALP