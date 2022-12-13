KSK’de yüzler gülüyor

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde istikrarsız sonuçlarla dikkat çeken Karşıyaka Voleybol, lider Edremit Bld. Altınoluk'u 3-0 yenerek kendine geldi. Güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün bir performans ortaya koyan KSK, Edremit ekibini set vermeden yenerek büyük bir başarı elde etti. Kaf-Kaf, üç maçlık galibiyet hasretine de böylece son vermiş oldu. Ligde son galibiyetini 3-2'lik sonuçla Havran Belediye önünde alan yeşil-kırmızılılar, son üç maçta ise AVR Atletik, Göztepe ve İstanbul BŞB'ye yenilerek irtifa kaybetmişti. İzmir ekibi, son galibiyetle birlikte ligde puanını 14'e yükselterek 7. sıraya yükseldi. Karşıyaka Voleybol, cumartesi günü 13 puanı bulunan Yeşilyurt'a konuk olacak.

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