Altınordu’da forvet sancısı

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste aldığı 7 mağlubiyetle düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da son haftalarda santrfor sıkıntısı had safhaya ulaştı. İzmir ekibinde deneyimli golcü Ahmet Dereli ilk 9 maçta görev yaparken, Denizlispor deplasmanında sakatlandıktan sonra son 7 karşılaşmada kadroda yer alamadı. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen forvet Bertuğ Bayar ise performansı yetersiz kalınca ilk yarı bitmeden gönderildi. Öz kaynaktan yetişen genç golcü Gökberk de teknik ekibin güvenini kazanamadı.

TAKVİYE GÜNDEME GELDİ

Yedek kalan Gökberk, bir de sakatlık yaşayınca teknik direktör Ufuk Kahraman'ın hamle gücü iyice azaldı. Kahraman, bu periyotta Ahmet İlhan, Şeref ve Emircan gibi kanat oyuncularını ileri uçta oynatmak zorunda kaldı. Forvetlerinin sakatlığı ve formsuzluğu nedeniyle skor üretmekte sıkıntı yaşayan Altınordu, devre arasında golcü takviyesi yapmayı planlıyor.