Arkas Spor tur peşinde

Avrupa'da ülkemizi CEV Voleybol Kupası'nda temsil eden Arkas Spor, bugün 8'li final turu rövanş maçında İtalya'da Valsa Group Modena ile karşı karşıya gelecek. Palapanini Spor Salonu'nda saat 22.30'da başlayacak müsabakayı Dusan Rychlik (Çekya) ve Carlos Alberto Robles Garcia (İspanya) hakem ikilisi yönetecek. İlk maçı İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynayan Türk temsilcisi, mücadelenin setlerini 20-25, 25-27 ve 18-25 kaybederek 3-0 mağlup olmuştu.

OYUNCULARA GÜVENİYORUZ

Arkas Spor, İtalya'da 3-0 ya da 3-1 galip gelip maçı altın sete taşımayı hedefliyor. Farklı bir senaryoda ise İzmir temsilcisi, Avrupa'ya veda edecek. Turu geçmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İtalya'dan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Mücadelemizi son sayıya kadar sürdüreceğiz. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.