Beşiktaş’tan çifte hamle

ŞAMPİYONLUK yarışına yeniden ortak olmak isteyen Beşiktaş, transferde büyük oynayacak. Özellikle kanat transferine yoğunlaşan Kara Kartal'ın gündeminde iki isim var. Bu isimlerden ilki Galatasaray'ın da gündeminde olan milli oyuncu Cengiz Ünder. Piyasa değeri 17 milyon Euro olan Marsilyalı oyuncu için kiralık teklifi yapılacak. Hedefteki bir diğer futbolcu ise Anthony Nwakaeme. Trabzonspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Nwakaeme, sezon başında Suudi Arabistan'a transfer olmuştu. Arap ülkesinde mutsuz olan 33 yaşındaki oyuncunun yeniden Süper Lig'e dönmesi söz konusu. Sol kanat, santrfor ve forvet arkasında görev alabilen Nwakaeme'nin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyahbeyazlılar Kevin N'Koudu ile yollarını ayırdıktan sonra bu isimlere yoğunlaşacak.

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