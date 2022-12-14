F.Bahçe’ye Koreli golcü

2022 Dünya Kupası arası sonrasında transfer çalışmalarını sıklaştırmaya başlayan Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Cho Gue-Sung'u radarına aldı. Turnuvada Gana'ya attığı 2 gol sonrası takipçi sayısı 20 binden milyonlara ulaşan Cho Gue-Sung'u ayrıca Rennes ile Celtic de kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Daily Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Güney Koreli futbolcu Cho Gue-Sung'u transfer etmek istedi. Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki golcü oyuncuya talip oldu. Ülkesinde Jeonbuk Hyundai Motors!ta forma giyen oyuncunun piyasa değeri 1.4 milyon Euro. Cho Gue-Sung ile sezon başında Beşiktaş da ilgilenmiş ancak daha sonra transferi askıya almıştı.

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