G.Saray’ın Rıdvan planı

GALATASARAY'DA sol bek arayışları devam ederken gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Aanholt'un üzerini çizen ve sol bek pozisyonunu tamamen yerliye dönüştürme kararı alan Cim-Bom'da Kazımcan'ın deneyimsizliği, Emre Taşdemir'in ise zaman zaman yaşadığı sakatlık sorunları Rıdvan konusunu gündeme getirdi. Beşiktaş'tan 4 milyon Euro'ya gittiği Rangers'ta yeterli süreleri bulamayan ve sakatlıklar yaşayan Rıdvan'ı öncelikle kiralanması düşünülüyor. Aslan'ın İskoç ekibini ise "Rıdvan ligin ikinci yarısını bizde geçirsin. Yerli probleminden dolayı forması garanti olur. Tekrar forma girer ve hazır döner" diyerek ikna etmeye çalışacak.

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