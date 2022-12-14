Horoz’a doping

Spor Toto 1. Lig'de Altay galibiyeti ile kurtuluş meşalesini yakan Altaş Denizlispor'da futbolcuların moral motivasyonu ekstra prim haberiyle tavan yaptı. Adanaspor maçı hazırlıklarını tam kadro sürdüren yeşil-siyahlılarda, başarıya kayıtsız kalmayan yönetim, 20'şer bin lira olan galibiyet primlerine ekstra zam yapma kararı aldı. Zamlı primlerin Adanaspor maçı öncesinde yarın futbolcuların hesaplarına yatırılacağı ve takımın moralinin artmasının sağlanacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Uz, bu sezon kesinlikle ligde kalacaklarına vurgu yaparak, bu konuda seferberliği zaten ilan ettiklerini ve sloganı ise 'Başaracağız, başaracağız, başaracağız' olarak belirlediklerini söyledi.

'DÜŞSEK HOŞLARINA GİDECEK'

Denizlispor'un düşmesini isteyenlere tepki gösteren başkan Uz, "Küme düşsek hoşlarına gidecek. Bu takım bizim değil, Denizli'nin takımı" dedi. Sezon başından bu yana ortalama bin dolayında taraftara oynadıklarını açıklayan başkan Uz, "Görüyoruz ki gerçek Denizlispor taraftarı bin kişi dolayında. Takım en kötü günde iken bizlere ve takıma inanan gerçek taraftar onlar. Tribünde bizleri yalnız bırakmayan gerçek taraftarlara teşekkür ediyorum. Denizlispor onlarla bu zor günleri aşacak inşallah" diye konuştu. Teknik direktör Giray Bulak nezaretinde çalışmalarını sürdüren Horozlar, uzun bir aradan sonra tam kadro çalışmalarını sürdürüyor. Altay maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Oğuz Yılmaz da takımla çalışmalara başladı. Öte yandan yeşil-siyahlılarda, Altay karşılaşmasında Leo Schwechlen sarı kart cezalısı durumuna düştü.

GURBETTE İLK PEŞİNDE

DENİZLİSPOR, pazartesi günü Adanaspor deplasmanında sezonun ilk puanlarını almaya çalışacak. Topladığı 9 puanın tamamını taraftarının önünde hanesine yazdıran Horozlar, dış sahada ise puan yüzü göremedi. Gurbette çıktığı 8 maçı da kaybeden Denizli, bu periyotta yalnızca 3 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. Adana'dan zaferle dönerek deplasman karnesini düzeltmek ve kümede kalma yolunda umut tazelemek isteyen Horoz, rakibine ilk iç saha yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

SEBAHATTİN ALP