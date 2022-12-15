Efeler’den geçit yok

3. Lig 3. Grup temsilcisi Efeler 09 FK, teknik direktör Veyis Kanber'in önderliğinde doludizgin ilerliyor. Deplasmanda Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlı ekip yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı. Puanını 24'e çıkartıp 5. sıradaki yerini koruyan yeşilbeyazlılar, Play-Off hedefinde ilerlerken, son 6 haftada yenilgiyi unuttu. Beyoğlu Yeniçarşı, Siirt İl Özel İdaresi, Çankaya FK ve Fatsa Belediyespor ile berabere kalıp, Bergamaspor FK'yı 2-0, Niğde Anadolu'yu 5-1 mağlup eden Aydın ekibi, kalesini de gole kapattı. Bu 6 maçta kalesinde 4 gol gören Efeler 09 FK 10 puan topladı.

EN ÇOK BERABERE KALAN 2. TAKIM

HAFTA sonunda Fatsa Belediyespor karşısında aldığı bir puanla birlikte bu sezon 9. kez rakipleriyle berabere kalan Efeler 09 FK, 3. Lig'deki 53 takım arasında Siirt İl Özel İdaresispor'un (16 maçta 10 beraberlik) ardından en çok beraberlik alan ikinci takım konumunda. 3. Lig 1. Grup'ta Şile Yıldızspor 16 maçın 9'unda, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği 15 karşılaşmanın 8'inde, 3. Grup'ta Efeler 09 FK, 16 maçta 9 beraberlikle zirvede yer alıyorlar.

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