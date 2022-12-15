Manisa Futbol’da büyük seferberlik

SPOR Toto 1. Lig'de 18 Aralık Pazar günü evinde Play-Off yolunda Tuzlaspor'la kritik maçta karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nde, David Domgjoni seferberliği ilan edildi. Ligin 14. haftasında oynanan Erzurumspor FK müsabakasında sağ kasğından sakatlanan ve yırtık tespit edilen Arnavut stoper 3 maç sahalardan uzak kaldı. Tedavisine yoğun bir şekilde devam edilen Domgjoni'nin iyileşme aşamasına geldiği ve bir aksilik olmazsa takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun durumuna yakından bakılacağı, Tuzlaspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağının maç günü belli olacağı ifade edildi. Manisa FK'da sakatlıkları süren oyunculardan golcü Adem Büyük'ün bir hafta daha dinlendirileceği öğrenildi. Orta sahada görev yapan kaptan Nizamettin Çalışkan ise 6 ay sahalardan uzak kalacak.

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