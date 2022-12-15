Pamukkale’nin altın çocuğu

Pamukkale Belediyesporlu başarılı sporcu Beytullah Sarı, 2022 yılında katıldığı müsabakalardan hiç eli boş dönmedi. Başarılı sporcu 15. altın madalyasını, Kocaeli'de yapılan U-15 İllerarası Serbest Güreş müsabakalarında kazandı. 14 yaşındaki Beytullah, bu yıl içinde katıldığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanı olmak üzere katıldığı tüm şampiyonalarda madalya kazandı. Son olarak Kocaeli'de 36 kulüp ve 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada güreşen genç sporcu, 85 kiloda rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu dereceyle birlikte Beytullah Sarı, yağlı güreş ve minder güreşlerinde toplam 15. altın madalyasını kazanmış oldu.

BAŞKAN AVNİ ÖRKİ'DEN TEBRİK

Şampiyon güreşçinin bu sezon 2 gümüş, 4 bronz madalyası daha var. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale'nin adının er meydanlarında da duyulması amacıyla güreş branşımızı aktif hale getirdik. Güreşçilerimiz de bu yıl adımızın sıkça duyurulmasını sağladı. 14 yaşındaki sporcumuz Beytullah Sarı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanında kazandığı birincilikler dahil olmak üzere 15 altın madalyanın sahibi oldu. Hem Pamukkale'mizi hem de Denizli'mizi gururlandıran sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP