Arkas Spor üzgün

CEV Voleybol Kupası'nda son 16 turu ilk maçında evinde 3-0 yenildiği İtalya temsilcisi Valsa Group Modena'ya deplasmanda da aynı skorla mağlup olarak Avrupa defterini kapatan Arkas Spor'da moraller bozuk. Geçen sezon Kupa Voley'de şampiyon olarak katılma hakkı kazandığı CEV Voleybol Kupası'nda bir önceki turda Belçika ekibi Caruur Volley Gent'i eleyen mavibeyazlılar, İtalyan rakibi karşısında havlu attı. Challenge Kupası'nı 2009'da kazanarak Avrupa'da kupa kaldıran ilk Türk erkek voleybol takımı olan Arkas Spor, 2012'de Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a kalarak yine bir ilki başarmıştı. Tarihinde 8 kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren İzmir ekibi, 6'ncı kez yer aldığı CEV Kupası'nda 2 defa çeyrek final oynadı. Arkas Spor, daha önce 3 kez de Challenge Kupası'nda yer aldı.

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