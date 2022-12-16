Haydi Göz-Göz

SPOR Toto 1. Lig'de Play- Off'a gözünü diken Göztepe, bugün kritik maçta ligin iddialı ekibi Çaykur Rize'ye konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Ligde Adanaspor beraberliğinin ardından, geçen hafta sahasında Manisa FK'yı yenerek kendine gelen Göz-Göz, 3. sırada ilk iki mücadelesi veren Karadeniz ekibini yenerek yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Daha önce Emre Çolak ile erken vedalaşan Göztepe'de sakatlıkları süren Hüsamettin, Hasic ve Emirhan'ın yanı sıra hafta içinde idmanlara başlayan Obinna Mamah ve Yunus Emre bugün kadroda yerlerini alamayacak.

RAKİP EVİNDE YENİLMİYOR

EV sahibi ekipte ise sakatlıkları süren Mendes, Efe, Grahovac ve Kerem Kalafat'ın bugün forma giymesi zor gözüküyor. Sarı-kırmızılılar, lider Eyüpspor ve Adanaspor ile birlikte bu sezon sahasında yenilgisi olmayan Çaykur Rizespor'u devirerek İzmir'e 3 puanla dönmek istiyor.