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Sakcı’dan yeni rekor

İzmirli milli yüzücü Avusturalya’da Türkiye rekoru kırdı. Fenerbahçeli milli sporcu, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda zirveye çıktı, büyük gurur yaşattı

16.12.2022

Sakcı’dan yeni rekor
Fenerbahçe'nin İzmirli rekortmen milli yüzücüsü Emre Sakcı, Avusturalya'nın Melbourne şehrinde yapılan Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Emre Sakcı, Avusturalya'nın Melbourne şehrinde yapılan Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre karışık yarışı elemelerinde elde ettiği 00:52.24'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırdı" ifadelerine yer verildi. Sakçı geçen yıl Aralık ayında da 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırmıştı.
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