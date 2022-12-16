Turkuvaz’da büyük zirve

Türk sporunun kalbi dün Turkuvaz Medya Grubu'nun spor kanalı A Spor tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nde attı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılım gösterdiği dev organizasyonda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktörler Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural, TFF Yönetici ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır ve Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra panelde olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli boksör Buse Naz Sürmeneli ve olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli karateci Eray Şamdan da açıklamalar yaptı.

3

Bakan M.Muharrem Kasapoğlu'nun moderatörlüğü ile birlikte G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin bir araya geldi. Panelin sabah kısmında 'Sporun Şehirleri (Yerel Yönetimler)' paneli düzenlendi.

'YÜREĞİM PARÇALANDI'

Öğleden sonra düzenlenen panelde Mustafa Denizli, yıldız yetiştirme konusunda "Yıldız yetiştirilmez. Yıldız doğulur. Çalışılarak geliştirilen tarafları vardır ancak futbolcu zekası denen bir şey vardır. Her 10 yılda yıldız sayısında azalma görüyoruz" derken, Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına da değindi ve "Göztepe- Altay maçında yüreğim parçalandı. Bunlar sadece bizim değil, dünya futbolunun da takip ettiği olaylar" yorumunu yaptı. Yılmaz Vural ise sporda tesisleşme ile ilgili "Bu bir vizyon meselesi. Büyük diye adlandırdığımız kulüpler 100 küsur seneyle gurur duyuyorlar ama hiçbirinin vizyonu olmamış. İstanbul daha bomboşken bir yerde şöyle 300-400 dönüm bir yer alalım. Buraya altyapıya tesis yapalım. Hiçbir yöneticisi bunu düşünmemiş. Veya düşünmüş uygulayamamış" şeklinde konuştu.

TURKUVAZ'A TEŞEKKÜRLER

Cüneyt Çakır'ın ise "Bu panel için Turkuvaz Medya'ya çok teşekkür ediyorum. Başarıya giden yolda en önemli şey iyi bir sistemin olması. Yetenek çok önemli ama tek başına yeterli değil" ifadesini kullandı. Türk Sporu'nda Global Başarı Hedefleri bölümünde ise Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sevgisini aşılamak ailede başlayan ve okulda devam eden bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilkokulda bir öğrencimiz istediği spor branşına yönelecek. Temel eğitim sürecini ilkokulda tamamlama hedefimiz var. Dördüncü sınıf bitmeden her öğrenci lisans sahibi olacak" açıklamasında bulundu. Okan Buruk ise "Kendimize Avrupa'da çalışmayı hedef edindik. Hedefler doğrultusunda uzun vadeli programlarla atacağımız çok adım var. Bir futbol ülkesiyiz. Türk gençliğine sporu sevdirebilirsek zaten başarılı oluruz" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu, "Eğitimcilerimizin, yöneticilerimizin önderliğinde başaramayacağımız şeyin olmadığını düşünüyorum. Tesisleşme konusunda Avrupa ve Dünya'dan önde olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Nuri Şahin de "Kötü alışkanlıklardan kaçınma, arkadaş edinme, dil öğrenme gibi şeyleri spor sayesinde kazandım. Biz de hocalar, abiler olarak desteğimizi vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ALTINTOP: YILDIZ DEMEK FEDAKARLIK DEMEK

MİLLİ Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, "Yıldız demek fedakarlık demek. İnanmak. Sahiplenmek. Ve önemlisi işini severek yapmak ve takdir beklememek. Hepsi bir yıldızdır. Bizim sorumluluğumuz onları ne kadar parlatabiliriz olmalı" dedi.

GAZOZ'DAN GENÇLERE TAVSİYE

ZİRVEDEKİ 'Olimpik Branşların Vizyon ve Hedefleri' panelinde konuşan olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Olimpiyat şampiyonu olmak çok zor, ama olduktan sonraki süreç daha zor. Antrenmanların daha sıkı olması gerekiyor. Gençlere tavsiyem sevdikleri ve yaparken mutlu oldukları bir spor ya da iş bulmaları" dedi.

YAKINDA RİNGLERE DÖNECEĞİM

OLİMPİYAT ve Avrupa şampiyonu milli boksör Buse Naz Sürmeneli omuzumdan bir ameliyat geçirdiğini ama toparlandığını belirterek, "En kısa zamanda ringlere döneceğim. Sizlere heyecanlı anlar yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Asıl hedefimiz 2024 yılı. Güzel bir program çizdik, tedavim şu an iyi gidiyor" dedi.

ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ

ÇOCUKLUK hayalini gerçekleştirdiğini anlatan olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli kareteci Eray Şamdan ise, "Ben de altın madalya kazanmak istiyordum, çok da inanıyordum. Daha önceden bildiğim bir rakipti ama hiç dövüşmemiştim. Bir şanssızlık oldu diyelim, ama yine de tarihe altın harflerle adımızı yazdırdık" dedi.