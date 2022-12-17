Buca zirve aşkına

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devrenin son haftasına 38 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 2. sırada giren Bucaspor 1928, bugün evinde düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in düdük çalacağı maç saat 14.00'te başlayacak. Sarılacivertlilerde sakatlıkları süren stoper Lokman Gör ve sol bek Abdullah Balıkuv müsabakada forma giyemeyecek. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ilk yarıyı galibiyetle ve zirvede tamamlamak istediklerini belirterek, "Biz maçımızı kazanıp lider Kocaelispor'un yenilmesini bekleyeceğiz. İyi bir ilk devre geçirdik. Son maçımızı kayıpsız geçip yeni yıla umutlu girmek istiyoruz" dedi. Ayrıca karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 30, kapalı tribün 20, maraton ve misafir tribünü 10 TL olarak belirlendi.

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