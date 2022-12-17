Galatasaray geri döndü

Galatasaray, Dünya Kupası için verilen aradaki son hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı. Toulouse, 41. dakikada Rasmus Nicolaisen'in golüyle öne geçti. Galatasaray, 45+4. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Galatasaray, 60. dakikada Dries Mertens'in şık frikik golüyle mücadeleyi kaszanmayı başardı. Dünya Kupası arasında 5. hazırlık maçını oynayan Galatasaray ilk kez kazandı. Sarı kırmızılılar, Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3, Lazio'ya 2-1 yenilmiş, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalmıştı.



BURUK'TAN HAKEME SERT TEPKİ

Öte yandan sarı kırmızılıların teknik adamı Okan Buruk, maçın hakemi Burak Şeker'e tepki gösterdi. Toulouse'un 42. dakikada Rasmuas Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden Okan Buruk, 4. hakemin yanına giderek tepkisini dile getirdi. Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz. Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza!" dedi.