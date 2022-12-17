İzmir filede zorlu virajda

İzmir ekipleri Arkas Spor ve Altekma bugün birbirinden zorla rakiplerle kapışacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26 puanla 3. sırada yer alan ve son üç maçını kazanan Arkas Spor, bugün ilk yarının son maçında deplasmanda 24 puanı bulunan 5. basamaktaki Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka 15.00'te başlayacak. Ligde 8 puanla düşme hattında yer alan Altekma ise evinde 6. basamaktaki Fenerbahçe HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak maç 16.00'da başlayacak. Son 7 maçını kaybeden Altekma, dişli rakibini yenerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

GÖZ-GÖZ VE KSK GURBETTE

TVF Kadınlar 1. Ligi'nin 10. haftasında İzmir ekipleri Göztepe ve Karşıyaka deplasmanda kritik maçlara çıkacak. A Grubu'nda son 7 karşılaşmasını kazanan ve liderlik koltuğuna oturan Göztepe dışarıda Çanakkale Belediye ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 14.00'te başlayacak. Üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Edremit Belediye'yi yenerek kötü gidişe dur diyen Karşıyaka ise Yeşilyurt ile deplasmanda kapışacak. Müsabaka saat 17.00'de start alacak. Ligde 14 puanla 7. sırada bulunan Kaf-Kaf, maçı kazanarak seri yapmak istiyor.



ECZACIBAŞI YARI FİNALDE

Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'dan Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenildi. Bu sonuçla hem A Grubu'nu lider bitiren İtalyan ekibi hem de ikinci sırayı alan Eczacıbaşı Dynavit yarı finalist oldu. Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Vakıfbank'la eşleşti. Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının setleri 18-25, 25-21, 22-25 ve 18-25 sona erdi.