Süper Göz-göz

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasının açılış maçında Göztepe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ikide iki yaptı: 0-2. 1. dakikada sol çaprazdan Alper Potuk'un pasıyla topla buluşan Mithat Pala'nın şutuyla top az farkla yandan auta çıktı. 20'de Atınç'ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan İsmail çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak kaleye paralel gitti. 21'de İsmail'in ortasında Kvasina'nın kafa vuruşunu kaleci Tarık çıkardı. 42'de Bolasie'den aldığı pas ile sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Deniz Hümmet'in şutuyla top az farkla dışarı çıktı.



GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

47'DE Göztepe'nin kazandığı serbest vuruş ile topun başına geçen İsmail Köybaşı'nın şutu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 52'de topla buluşan Yasin, ceza sahası çizgisine kadar inerek pasını Palmer'e verdi. Altıpas içerisinde topla buluşan Palmer topu filelere gönderdi: 0-2. 56'da ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sert şutu üst direkte patladı. 73'te Emircan'ın sağ kanattan ortasında Alberk'in kafa vuruşu kaleci Ekrem'de kaldı. 86'da Atanga'nın pasında karşı karşıya kalan Yalçın'ın vuruşu auta gitti.



GÖZTEPE AYNI KADROYLA

Göztepe'de teknik heyet, son oynanan ve 1-0 kazanılan Manisa FK maçına göre kadroda değişiklik yapmadan Rizespor önünde takımı sahaya sürdü. Kazanan kadrosu bozulmayan sarı-kırmızılılar, Rize deplasmanından 3 puanla döndü. Öte yandan sarı-kırmızılılar da Tuzlaspor maçında sakatlanan ve uzun bir sakatlık dönemi geçiren Mesut Kesik, Rize maçıyla sahalara döndü. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan genç oyuncu, 90. dakikada Yalçın'ın yerine oyuna dahil oldu.



GURBETTE GÜLDÜ

Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Göztepe, Rizespor önünde zincir kırdı. En son ligin 6. haftasında Yeni Malatyaspor'u gurbette 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı 3 deplasman maçında galibiyet elde edememişti. İzmir ekibi bu süreçte 2 mağlubiyet ve bir beraberlik almıştı.

DİĞER