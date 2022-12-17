  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Tarih yazdılar

Tarih yazdılar

Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren IBSA Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 10-4 mağlup eden milliler tarihe geçti.

17.12.2022

Tarih yazdılar
Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren IBSA Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Böylece Golbol Kadın Milli Takımı, ilk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya alma başarısını elde etti. Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Golbol Dünya Şampiyonası'nın grup aşamalarında Kanada'yı 11-2, Cezayir'i 12-2, Danimarka'yı 10-4, Fransay'ı 11-1, Arjantin'i 13-3 ve Meksika'yı 11-1 yenerken, Kanada'ya ise 12-7 mağlup olarak gruptan ikinci çıktı.

FİNAL MAÇI ÇOK ÇEKİŞMELİYDİ
Çeyrek finalde ABD'yi 5-4, yarı finalde ise İsrail'i 4-2 ile geçen milliler, hem Paris 2024 Olimpiyatlarına kota aldı hem de finale çıkarak Güney Kore'nin rakibi oldu. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan final müsabakasında ay-yıldızlılar, Güney Kore'yi 10-4 yenerek dünya şampiyonu oldu. Daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında şampiyon olarak takım sporlarında Türkiye tarihinde ilk ve tek şampiyonluğa sahip olan kadın milli takımı Güney Kore'yi de yenerek Türk Golbol tarihinde yeni bir başarı elde etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA