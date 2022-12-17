Tarih yazdılar

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren IBSA Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Böylece Golbol Kadın Milli Takımı, ilk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya alma başarısını elde etti. Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Golbol Dünya Şampiyonası'nın grup aşamalarında Kanada'yı 11-2, Cezayir'i 12-2, Danimarka'yı 10-4, Fransay'ı 11-1, Arjantin'i 13-3 ve Meksika'yı 11-1 yenerken, Kanada'ya ise 12-7 mağlup olarak gruptan ikinci çıktı.



FİNAL MAÇI ÇOK ÇEKİŞMELİYDİ

Çeyrek finalde ABD'yi 5-4, yarı finalde ise İsrail'i 4-2 ile geçen milliler, hem Paris 2024 Olimpiyatlarına kota aldı hem de finale çıkarak Güney Kore'nin rakibi oldu. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan final müsabakasında ay-yıldızlılar, Güney Kore'yi 10-4 yenerek dünya şampiyonu oldu. Daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında şampiyon olarak takım sporlarında Türkiye tarihinde ilk ve tek şampiyonluğa sahip olan kadın milli takımı Güney Kore'yi de yenerek Türk Golbol tarihinde yeni bir başarı elde etti.

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