Altay’da yedeklere şans doğdu

Spor Toto 1. Lig'de haftayı bay geçiren Altay gözünü gelecek haftaki Tuzlaspor sınavına çevirirken, son dönemde yedek kalan futbolcular bu maçta şans bulmak için forma yarışına girdi. Siyah-beyazlılarda Denizlispor deplasmanında sarı kart cezalısı durumuna düşen ilk 11'in değişmezlerinden Eren ve Salih'in yokluğunda gözler kulübeye çevrildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun, Salih'in yerine savunmada Kutay, Özgür, Tugay ve Sefa alternatifleri üzerinde durduğu öğrenildi.

11 İÇİN ALTERNATİFLER BELLİ

Kaloğlu'nun kanatlarda görev yapan Eren'in yokluğunda ise Enes Yetkin, Deniz ve Mehmet gibi isimlerden birine şans tanıyacağı öğrenildi. Denizlispor maçında sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Zeki'nin adalesinde birinci derece gerilme tespit edilirken, tecrübeli futbolcunun durumu hafta içinde netlik kazanacak. Zeki'nin oynamaması halinde teknik ekip orta sahada da rotasyona gitmek durumunda kalacak.

KAPANIŞ VE AÇILIŞ DIŞARIDA

SPOR Toto 1. Lig'de sezonu Tuzla deplasmanıyla bitirecek olan ve buradan 3 puan alıp Play-Off hattına yanaşmayı planlayan Altay, 2. yarının açılışını da deplasmanda yapacak. Siyahbeyazlılar 13 Ocak'ta başlayacak 2. yarının ilk haftasında ise Play-Off hattında yer alan Samsunspor'a konuk olacak. Altay sezonun ilk maçında evinde oynadığı mücadeleyi 2-0'lık sonuçla kaybetmiş, daha sonraki 3 haftalık bölümde de galibiyet yüzü görememişti.