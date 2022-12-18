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Haberler Spor Arkas’tan müthiş zafer

Arkas’tan müthiş zafer

18.12.2022

Arkas’tan müthiş zafer
Axa Sigorta Efeler Ligi'nde Arkasspor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Maça tutuk başlayan mavi-beyazlılar, ilk seti 25-22 kaybederek 1-0 geriye düştü. Ancak ikinci sette parkeye ağırlığını koyan İzmir ekibi, sarı-kırmızılıları 25-8 yenerek skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü bölümü de 25-22 alan Arkas, son sete 2-1'lik skor avantajı ile girdi. Son bölümde de ev sahibi ekibe şans vermeyen mavi-beyazlılar, bu seti de 25-23 kazanarak salondan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Arkas bu sonuçla 29 puanla 3. sırada yer aldı.
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