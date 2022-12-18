Buca dört köşe

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, ilk yarının son haftasında evinde düşme hattındaki Diyarbekirspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 14. dakikada savunmada Melih'in hatalı pasında araya giren Berke kaleci Kurtuluş'u geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0. 34'te Serhat'ın soldan orta-şut karışımı vuruşunu kaleci Kıvanç iki hamlede kontrol etti. 45+1'de Berke'nin son çizgiden çevirmek istediği topta savunmanın elle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Erhan Şentürk 45+2'de bu atışı gole çevirdi: 2-0.

İKİNCİ YARI FARK DAHA DA AÇILDI

61'de Cuma'nın kullandığı kornerde topu kontrol ettikten sonra klas bir vole gönderdi, meşin yuvarlak direği sıyırarak auta gitti. 63'te Enes'in elle müdahale kararı sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 68'de Baran'ın atışını Kıvanç çıkardı. 85'te ceza alanı yayı üzerinde boşta kalan topa Taşkın çok iyi vurdu, top direkten döndü. Takip eden Erhan Çelenk topu ağlarla buluşturdu: 3-0. 87'de ceza sahasında topla buluşan Berke topu sol ayağıyla Kurtuluş'un ulaşamayacağı yere gönderip skoru belirledi: 4-0.

Maçı Berke ÖZBAY yorumladı

SARI-LACİVERT BİR SÖLEN

Bu sezon oldukça başarılı bir performans sergileyen Bucaspor 1928, rakiplerine adeta geçit vermedi. İlk yarının son maçında da ateş hattındaki Diyarbekirspor'u 4-0 gibi net bir skorla geçmeyi başaran İzmir ekibi, taraftarlarına adeta sarı-lacivert bir şölen yaşattı. Rakibini ilk dakikadan itibaren uyguladığı şok presle adeta yarı sahasından çıkarmayan Buca, kaliteli ayaklarıyla ataklarını istediği gibi yönlendirirken, ilk yarıda Erhan Şentürk'ün penaltısıyla farkı ikiye çıkararak maçı bitirdi. İkinci yarıda kendisini yormayan rakibi karşısında oyunundan ödün vermeden dik duran sarı-lacivertliler, ilk yarının son maçında aldığı kritik 3 puanla zirve yarışını sürdürdü ve ikinci yarı için moral depoladı.

HÜCUMDA ÇOK ETKILI

İzmir temsilcisinin savunma başarısının yanında hücum hattına da ayrı bir parantez açmak gerek. Sezonun parlayan yıldızı Berke, rakip defansın hatasını iyi değerlendirerek kilidi çözdü, üzerine düşeni yaptı. Bekleneni vermeyen Erhan Şentürk'ü ilk 11'e monte eden Cüneyt Dumlupınar, oyuncusunu kazanmak için elinden gelen çabayı sarf ederken, tecrübeli golcü de attığı golle "Ben de varım" dedi. Birinci Lig'in en golcüsü, yılların tecrübesi Erhan Çelenk ise bu maçta da suskun kalmadı. Sadece golleriyle değil, oyun görüşüyle de İzmir ekibine büyük fayda sağladı.