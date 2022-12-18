Haydi Kaf-Kaf

SON 2 maçında kaybettiği puanlar nedeniyle zirveden uzaklaşan Karşıyaka, evinde Elazığspor'u mağlup edip ligin ilk devresini galibiyet ile moralli kapatmak istiyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakada Burak Demirkıran düdük çalacak. 14.00'de başlayacak karşılaşmada yeni teknik direktörü Selahaddin Dinçel ile ilk galibiyetine ulaşmak isteyen yeşil-kırmızılılar sahaya mutlak 3 puan için çıkacak. Yeşil-kırmızılılarda Okan Baydemir yine sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Belediye Kütahyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan kaleci Yusuf Balcıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Kaf- Kaf, ilk devrenin son maçı öncesi 28 puanla zirvenin 8 puan gerisinde Play- Off hattında beşinci sırada bulunuyor.

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