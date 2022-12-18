Türk derbisi VakıfBank’ın

KADINLAR Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta, A Grubu'nu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit ile B Grubu birincisi VakıfBank, yarı finalde karşılaştı. Karşılaşmanın ilk setini, VakıfBank 25-21 kazandı. İkinci sette rakibine 25-19 üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, skoru 2-0'a taşıdı. VakıfBank, üçüncü seti de 25-23 kazanarak, organizasyonda adını finale yazdıran ikinci takım oldu. VakıfBank, finalde bugün saat 16.00'da oynanacak maçta, İtalya ekibi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Dynavit ise saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.

DİĞER