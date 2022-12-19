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Haberler Spor Menemen’de kabus sürüyor

Menemen’de kabus sürüyor

Son 6 maçını kazanamayan İzmir ekibi Amed Sportif’e de yenildi.

19.12.2022

Menemen’de kabus sürüyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü görmeyen Menemen FK, öne geçtiği maçta deplasmanda Amed Sportif'e 2-1 kaybetti. 34'te Mertcan'ın soldan kat ederek içeri çevirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Oğuzhan Aydoğan takımını öne geçirdi: 0-1. 47'de Mertcan kaleciyi geçmesine rağmen tercihini pas vermekten yana kullanınca savunma araya girdi ve Menemen yüzde yüzlük golden oldu. 57'de Mansur'un iyi pasında Serdar düzgün vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1. 63'te Serdar'ın ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Mehmet düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 2-1.
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